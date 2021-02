Stadia : Google promet 100 nouveaux jeux en 2021

Google a fermé ses studios de développement Stadia internes, mais cela ne signe pas pour autant la mort du service de cloud gaming pour autant. Selon la firme de Mountain View, les abonnés pourront s’attendre à plus de 100 nouveaux jeux d’ici la fin de l’année.

Dans un article publié sur le blog de la plateforme, les équipes de Stadia annoncent que le catalogue de jeux continuera de s’agrandir tout a long de l’année.

“Nous sommes ravis de continuer à proposer à nos joueurs de superbes jeux de certains des meilleurs développeurs . Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, les joueurs peuvent s'attendre à tout voir, des RPG remplis d'action aux titres coopératifs compétitifs et aux jeux de plateformes.”

Stadia a déjà dévoilé la liste des 9 jeux de cette première livraison. Et ça commencera dès le 23 février. Voici la liste :

Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition (23/02)

Shantae: Risky's Revenge - Director's Cut (23/02)

It came from space and ate our brains (02/03)

FIFA 21 (17/03)

Kaze and the Wild Masks (26/03)

Judgment (23/04)

Killer Queen Black (pas encore daté)

Street Power Football (pas encore daté)

Hellpoint (pas encore daté)

Sont également attendus dans les prochains mois des titres comme Far Cry 6, Riders Republic ou encore Hello Engineer. “Ces jeux ne représentent qu'un échantillon des plus de 100 jeux qui seront ajoutés à la boutique Stadia pour que nos joueurs en 2021 puissent partager, expérimenter et jouer avec des amis”, conclut la plateforme.

D’ici là, le détail de chaque jeu ainsi que les bandes-annonces sont à retrouver par ici.