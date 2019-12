Spotify Wrapped : Découvrez votre bilan musical de l'année et de la décennie - © Spotify

Votre playlist "Wrapped" sera disponible au sein de l'application, compilant toutes vos chansons les plus écoutées en 2019. Mais la fin de la décennie étant proche, Spotify propose également une deuxième playlist, intitulée "Pour vous : le meilleur de la décennie", qui comme son nom l'indique vous proposera des chansons de ces dix dernières années, adaptées à vos préférences musicales.

Le résultat est à découvrir à cette adresse.

Sans surprise, la fin de l'année est également synonyme de classement. Selon la plateforme de streaming, les artistes les plus écoutés de l'année sont Post Malone, Billie Eilish et Ariana Grande. Les chansons les plus écoutées sont Senoritade Camila Cabello et Shawn Mendes; bad guy de Billie Eilish et Sunflower de Post Malone et Swae Lee. Comme sur Apple Music, l'album le plus écouté est "WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?" de Billie Eilish. Les artistes émergents sont Lil Nas X, Lizzo et Lunay. L'album le plus écouté, mais publié avant 2010 est Bohemian Rhapsody de Queen. Et le groupe de K-Pop le plus streamé est BTS

Place maintenant au classement de ces dix dernières années.

Les artistes les plus streamés de la décennie sont :

Drake Ed Sheeran Post Malone Ariana Grande Eminem

Les artistes féminines les plus streamées de la décennie sont :

Ariana Grande Rihanna Taylor Swift Sia Beyoncé

Les artistes masculins les plus streamés de la décennie sont :

Drake Ed Sheeran Post Malone Eminem The Weeknd

Enfin, les chansons les plus streamées de la décennie sont :