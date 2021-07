Spotify vous préviendra quand vos artistes préférés publient de nouvelles chansons

Spotify ajoute une nouvelle section à son application, qui vous permettra d’être tenu au courant des nouveautés mises en ligne par vos créateurs préférés.

Plus de 50 000 heures de contenu ajouté chaque jour

Spotify le sait, trouver des nouveautés au sein de son application peut être plus compliqué que prévu. Le service met pourtant de nouvelles chansons en avant via des playlists, mais pour être tenu au courant des nouveaux albums de vos chanteurs préférés, c’est une autre paire de manches.

D’où l’arrivée de cette nouvelle section, baptisée “What’s New”. Le principe est simple comme bonjour : si un de vos artistes préférés publie un single ou un album, vous en serez immédiatement informé. Le temps en temps réel. Mieux encore, la fonctionnalité prend en compte les podcasts, afin d’être au courant des nouveaux épisodes.

L’option, qui est en cours de déploiement, sera accessible en cliquant sur la nouvelle icône en forme de cloche, située sur le haut de l’écran. “Un petit point bleu sur l'icône en forme de cloche vous permettra de savoir en un coup d'œil si de nouvelles chansons ou épisodes ont été publiés depuis votre dernière visite. What’s New comprend également des filtres qui vous permettent de trier les nouvelles sorties musicales ou les nouveaux podcasts et épisodes, vous aidant à trouver plus rapidement ce que vous cherchez”, précise la plateforme de streaming.

What’s New sera prochainement disponible, sur iOS et Android.