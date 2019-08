Spotify Untold : La création du service de streaming va devenir une série télé

La série se concentrera sur les débuts de la plateforme et sa montée en puissance.

Le groupe Banijay a confié à sa filiale anglaise Yellow Bird l'adaptation du livre Spotify Untold, signé Jonas Leijonhufvud et Sven Carlsson, et qui raconte la création de Spotify par Daniel Ek en Suède.

Le livre, qui se base sur les témoignages de 70 personnes, revient notamment sur les relations tendues entre Ek et Steve Jobs, ancien PDG d'Apple, qui ne portait pas vraiment la plateforme dans son coeur. Daniel Ek raconte même être convaincu que Jobs l'appelait sans cesse, sans prononcer de mots, mais simplement pour lui respirer dans l'oreille. Tout un programme...

Le livre revient également sur l'acquisition ratée de Tidal et de Soundcloud, ou les offres de rachat de la part de Tencent, Microsoft et Google. Des éléments qui devraient logiquement être adaptés dans la série.

Le projet de série n'est qu'à ses débuts. On ne connaît donc ni le casting, ni la date de diffusion. Quant au diffuseur, on peut être certain qu'il ne s'agira pas d'Apple TV+, le futur service de streaming vidéo de la marque à la pomme...