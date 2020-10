Spotify teste un widget pour iOS 14

La plateforme de streaming conteste, tout comme Microsoft ou Epic Games, le monopole d’Apple (notamment via l’App Store et Apple Music). Mais cela ne l’empêche pas de s’adapter aux nouveautés proposées par iOS 14. Comme les widgets à placer sur l’écran d’accueil, et qui font une première apparition dans une version bêta.

Selon le site 9to5Mac, l’application officielle de Spotify sur iOS proposera des widgets en deux tailles : petit et moyen. Plutôt limités, ils afficheront l’artiste, chanson, ou album écouté le plus récemment (un album sur la version mini du widget, et jusqu’à 4 sur la version moyenne).