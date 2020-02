Spotify séduit deux fois plus d’utilisateurs qu’Apple Music

La publication des résultats financiers de Spotify permet d’apprendre que le service de streaming musical se porte plutôt bien, et n’a pas à craindre la concurrence. Du moins pour l’instant.

Le nombre d’abonnés à la formule payante de Spotify a augmenté de 29% sur un an. Résultat, l’entreprise suédoise possède désormais 124 millions d’abonnés payants, contre 60 millions pour Apple Music (selon les dernières estimations, publiées par Apple).

Si Spotify parvient à doubler le nombre d’abonnés de son principal concurrent, les résultats restent malgré tout en deçà des attentes. En effet, l’entreprise s’attendait à attirer entre 126 et 131 millions d’utilisateurs. De plus, selon Reuters, il semblerait qu’une partie des nouveaux abonnés payants ne paient pas réellement, car ils profitent d’offres permettant d’utiliser gratuitement la plateforme pendant trois mois.

Du côté des podcasts, Spotify annonce que le temps d’écoute a augmenté de 200% en un an. Désormais, plus de 16% des utilisateurs écoutent des podcasts sur Spotify, et peuvent faire un choix parmi les 700 000 podcasts répertoriés sur la plateforme.

Enfin, c’est du côté des bénéfices que le bat blesse. L’entreprise aurait malgré tout perdu 209 millions d’euros, et prévoit déjà rester dans le rouge en 2020, qui serait une année “d’investissements”. Spotify espère terminer l’année avec 150 millions d’utilisateurs payants, et 300 millions d’utilisateurs au total. Rendez-vous dans un an pour savoir si la plateforme y parviendra.