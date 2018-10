Spotify se met à jour sur les montres connectées Wear OS - © Tous droits réservés

Cette mise à jour permet également de contrôler le volume et la fonction Spotify Connect, et ainsi rediriger la musique vers vos enceintes connectées sans devoir sortir votre smartphone de votre poche. Les utilisateurs auront également accès à une liste de leurs chansons récemment écoutées et une petite icône en forme de coeur permettra de sauvegarder des morceaux dans une playlist. Contrairement à Spotify sur les montres Samsung Gear, il n’est pas possible de télécharger des chansons pour les écouter hors ligne.

La mise à jour est en cours de déploiement. Dans les prochaines semaines, l’application sera réinstallée sur les montres Fossil Gen 4 et les Michael Kors Access Runway. Par ailleurs, l'application iOS a également connu quelques nouveautés, comme vous pouvez le constater dans la vidéo ci-dessous.