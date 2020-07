Spotify se lance dans les podcasts en vidéo

La plateforme de streaming étend son offre de podcasts avec l’ajout d’une section vidéo.

Dans un premier temps, plusieurs podcasts américains seront disponibles à la fois en version audio et en version vidéo, pour les abonnés payants, ainsi que pour les utilisateurs profitant de l’offre gratuite.

Parmi la liste de podcasts qui bénéficieront de cette nouveauté, on retrouve notamment :

Book of Basketball 2.0

Fantasy Footballers

The Misfits Podcast

H3 Podcast

The Morning Toast

Higher Learning with Van Lathan & Rachel Lindsay

The Rooster Teeth Podcast

“De nombreux fans de podcast aiment regarder leurs podcasts préférés autant qu'ils aiment les écouter”, nous explique l’entreprise suédoise. “Grâce à ces visuels, les fans peuvent encore mieux connaître leurs hôtes de podcast préférés et les créateurs peuvent se connecter plus profondément avec leur public.”

Les podcasts vidéo sont disponibles à la fois sur la version bureau de l’application, et les applications mobiles. “Les vidéos démarreront automatiquement et se synchroniseront immédiatement avec votre flux audio. Si vous effectuez plusieurs tâches entre les applications ou si vous souhaitez verrouiller votre appareil pendant l'épisode, ne vous inquiétez pas: votre audio continuera à jouer en arrière-plan sans interruption (et avec utilisation minimale de données)”, précise le grand rival d’Apple Music.