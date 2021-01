Spotify se lance dans les livres audio

Après s’être attaqué à Apple en proposant des podcasts, Spotify s’en prend désormais à Amazon (et sa plateforme Audible), en proposant des audiobooks.

La transformation de Spotify continue. De “simple” plateforme de streaming, l’entreprise a fait évoluer son offre ces dernières années afin de devenir un acteur important sur le marché du podcast. Désormais, ce sont les livres audio qui sont dans son collimateur.

Actuellement, neuf livres, pour la plupart issu du domaine public, sont disponibles. À savoir :

, de Nella Larsen (lu par l’actrice Bahni Turpin) La Conquête du courage, de Stephen Crane (lu par l’acteur Santino Fontana)

Pour accompagner ces livres audio, Spotify propose une série, baptisée Sitting with the Classics on Spotify, où Glenda Carpio, professeure à Harvard, décortique chacun de ces classiques.

Ce n’est pas réellement la première fois que Spotify s’intéresse aux livres audio. Au printemps dernier, l’entreprise avait proposé le premier livre de la saga Harry Potter. Mais ce nouvel ajout est plus conséquent.

Cette nouvelle collection de livres audio sera disponible dans le monde entier, mais mise en avant uniquement sur les marchés anglophones, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie ainsi que l'Allemagne.