Spotify se lance dans les concerts virtuels

La plateforme de streaming débutera la semaine prochaine une série de concerts virtuels. Mais il faudra passer à la caisse pour y assister.

Cinq artistes au programme

Pour cette première tentative, Spotify a donc fait appel à cinq artistes qui joueront lors de cinq dates différentes :

27 mai: The Black Keys “joueront au Blue Front Café dans le Mississippi.”

“joueront au Blue Front Café dans le Mississippi.” 3 juin: Rag’n’Bone Man “jouera dans l'un de ses lieux bien-aimés, la Roundhouse à Londres, où les fans le rejoindront pour une performance intime.”

“jouera dans l'un de ses lieux bien-aimés, la Roundhouse à Londres, où les fans le rejoindront pour une performance intime.” 10 juin: Bleachers , avec Jack Antonoff qui “emmènera les fans dans un voyage allant de Brooklyn, New York, à Asbury Park, New Jersey, à bord d’un bus.”

, avec Jack Antonoff qui “emmènera les fans dans un voyage allant de Brooklyn, New York, à Asbury Park, New Jersey, à bord d’un bus.” 17 juin: Leon Bridges sera quant à lui à l'hôtel Gold-Diggers, “où Leon a passé du temps à écrire, à enregistrer et à être inspiré pour son prochain album, Gold-Diggers Sound.”

sera quant à lui à l'hôtel Gold-Diggers, “où Leon a passé du temps à écrire, à enregistrer et à être inspiré pour son prochain album, Gold-Diggers Sound.” 24 juin: girl in red sera quant à elle à Oslo et “emmèneront les fans dans un monde en rouge (et un monde de rock) avec des lumières et des filtres vidéo uniques.”

Lire aussi : Spotify lancera une offre “qualité CD” en 2021

À noter qu’il ne s’agira pas de concerts en direct, mais bien de performances préenregistrées. Chaque concert durera entre 45 et 75 minutes.

16 euros la place

Pour y participer, rendez-vous à cette adresse pour acheter dès à présent votre place. Spotify propose plusieurs heures. Chaque concert chez nous débutera à 21h et coûtera 16 euros.

“Notre objectif ultime, comme toujours, est d'aider les artistes et les fans à se connecter les uns aux autres et à partager leur art”, explique la plateforme de streaming. “Ces cinq concerts renforcent cet engagement et créent une opportunité de performance unique que les créateurs et les spectateurs adoreront à coup sûr.”