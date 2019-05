Spotify s'invite dans votre voiture avec un premier produit, le Car Thing

La plateforme de streaming teste en ce moment un appareil contrôlable par la voix, pour profiter au mieux du catalogue musical de l'entreprise au volant d'une voiture.

Le Car Thing (littéralement : truc pour la voiture) se branche à un allume-cigare et se connecte en Bluetooth à la voiture et au smartphone de l'utilisateur. À l'aide d'une commande vocale (Hey, Spotify), il est possible de lancer n'importe quelles chansons, albums ou playlists. L'utilisateur peut également programmer ses quatre playlists préférées sur les quatre petits boutons situés sur la droite du Car Things, à côté de l'écran.

Le test a lieu actuellement aux États-Unis. Spotify a sélectionné plusieurs utilisateurs, qui devront utiliser et noter l'appareil. Dans un premier temps, les retours sur le Car Thing permettront à la plateforme d'en apprendre plus sur les habitudes d'écoutes (musique et podcasts) des utilisateurs. La durée de la période de test n'a pas été dévoilée par Spotify, qui tient à rappeler que le Car Thing, dans sa version actuelle, ne devrait pas être proposé au grand public. Spotify reste avant tout une entreprise active dans le domaine musical, et ne veut pas s'improviser dans le hardware.

Malgré ces annonces, le site américain The Verge nous informe que Spotify a déposé les marques « Car Thing », « Voice Thing » et « Home Thing », ce qui pourrait indiquer que l'entreprise travaille sur d'autres appareils.