L’écoute de podcasts sur Spotify a augmenté de 200% en un an et le géant suédois du streaming musical en a conscience . Pour autant, seulement 16% des abonnés écoutent des podcasts, ce qui signifie que rien n’est gagné et qu’il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant de détrôner Apple Podcasts.

Spotify repense ses pages dédiées aux podcasts - © Spotify

Et pour Spotify, cela passe par un nouveau design de chaque podcast, via une page plus claire, plus informative, et qui facilite la découverte de nouveaux contenus. Les bandes-annonces des podcasts sont désormais mises en avant, afin de donner envie à tous ceux qui recherchent du contenu de qualité. Tout comme le descriptif, qui fait un bond vers le haut de la page.

Spotify étend également les catégories de ses podcasts, afin d’être plus précis. Parmi celles citées par la plateforme, on retrouve les traditionnels “True Crime”, “Voyages”, “Relations” ou encore “Histoires personnelles”. En cliquant sur chaque catégorie, Spotify se chargera de proposer d’autres podcasts similaires.

Comme l’explique le concurrent d’Apple Music :