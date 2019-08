Spotify proposera bientôt une offre famille améliorée

Le site de streaming musical Spotify a annoncé que son abonnement Premium pour les familles allait bientôt être mis à jour pour proposer des fonctionnalités de contrôle parental.

Au cours des prochains mois, le service qui permet aux familles d'accéder jusqu'à 5 comptes Spotify reliés permettra aux parents de bénéficier de filtres concernant notamment le contenu explicite des chansons, une fonctionnalité ardemment réclamée par les parents.

Ce filtre pourra être choisi pour certains comptes, les paramètres pouvant changer d'un compte à l'autre. A noter que le pack "Famille" n'est réservé qu'aux personnes vivant sous le même toit.

Après cette mise à jour, les familles auront par ailleurs accès à une nouvelle fonctionnalité de "Mix Familial" proposant des titres qui devraient plaire à tous les membres de la famille, à en croire Spotify.

De plus, un "Hub familial" sera aussi proposé aux abonnés "Premium Famille" de la plateforme. Il permettra aux utilisateurs qui règlent les factures de gérer leurs réglages des différents comptes, d'ajouter et de retirer des membres de la famille du compte global et de garder les informations personnelles à jour depuis un seul lieu.

Les abonnés à l'offre "Famille Premium" existante et les nouveaux abonnés "Famille" auront automatiquement accès à ces mises à jour dès qu'elles seront proposées dans les prochains mois.