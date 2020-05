Spotify lève la limite des 10.000 chansons dans votre bibliothèque

Les utilisateurs de la plateforme de streaming peuvent se réjouir : leur bibliothèque personnelle pourra bientôt accueillir plus de 10.000 titres !

Cela faisait des années qu’une poignée d’abonnés suppliait l’entreprise suédoise de lever cette limite totalement arbitraire. Mais aux yeux de Spotify, la levée de la limite avait peu de sens, comme l’expliquait la plateforme en 2017 : “Pour le moment, nous n’avons pas l’intention de lever la limite. Tout simplement, car moins de 1% des utilisateurs l’atteignent.”

Trois ans plus tard, changement de discours. Les utilisateurs peuvent sauvegarder leurs chansons préférées sans craindre cette limite, et profiter au mieux du catalogue composé de plus de 50 millions de titres.

À noter cependant qu’une limite de 10.000 chansons reste d’application sur les playlists, ainsi que sur le nombre de chansons téléchargeables pour une écoute hors-ligne, par appareil connecté.

Comme toujours, le déploiement de cette nouveauté est progressif et arrivera chez l’ensemble des utilisateurs dans les jours à venir.