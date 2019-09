Spotify : Les artistes peuvent désormais connaître le nombre d’auditeurs en temps réel

La plateforme de streaming a publié une mise à jour qui intéressera les artistes dont les oeuvres sont présentes dans l’énorme catalogue du service.

L’application " Spotify for Artists " accueille une nouvelle fonctionnalité bien pratique pour les chanteurs, les groupes et leurs managers, puisqu’il leur est désormais possible d’accéder à plusieurs statistiques, dont le nombre d’écoutes en temps réel.