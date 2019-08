Spotify : La période d'essai passe de 30 jours à 3 mois

Si vous avez toujours voulu essayer Spotify, voici une nouvelle qui devrait vous réjouir.

En effet, le service de streaming étend sa période gratuite. Si vous n'avez jamais essayé Spotify, vous bénéficierez désormais de 3 mois pour vous faire une idée de l'offre Premium.

Auparavant, l'essai gratuit n'était "que" de 30 jours, après quoi il fallait passer obligatoirement à la caisse pour profiter d'une écoute sans publicités.

Selon l'entreprise suédoise, il s'agit d'un changement permanent, et non d'une action de courte durée, et qui concerne l'ensemble des territoires sur lesquels Spotify opère. À l'heure actuelle, les comptes individuels et étudiants peuvent en profiter. Les comptes Famille devront patient encore un peu.

Cette prolongation permet au service de streaming de rivaliser avec son concurrent principal, Apple Music, qui propose déjà 3 mois d'essais gratuits.