Spotify : l’offre HiFi en approche ?

Un retard qui ne devrait plus durer selon un utilisateur de YouTube qui a publié une vidéo dévoilant le futur tutoriel qui sera ajouté prochainement à l’application. On y découvre l’icône indiquant qu’une chanson est disponible en qualité HiFi et les réglages possibles pour en profiter sur smartphones, mais également sur d’autres appareils, tels que des enceintes.

L’offre, annoncée en février dernier, aurait permis de devancer Apple Music. Mais le service de la marque à la pomme aura été plus rapide , et Spotify devra donc rattraper son " retard ".

Lors de l’annonce de l’option en février dernier, Spotify déclarait collaborer avec des fabricants afin que le format soit pris en charge sur une multitude d’enceintes : “Nous travaillons avec certains des plus grands fabricants de haut-parleurs au monde pour rendre Spotify HiFi accessible au plus grand nombre de fans possible via Spotify Connect.”

Lire aussi : Comment profiter du son Dolby Atmos sur Apple Music ?

L’abonnement HiFi, dont on ne connaît pas encore le prix, permettra à l’entreprise suédoise de rejoindre Apple, Tidal, Deezer, Amazon Music HD ou encore Qobuz sur ce marché à destination des mélomanes les plus exigeants.

À noter que du côté d’Apple Music, la qualité CD (ou Loseless) est comprise dans l’abonnement de base, et que certaines pistes sont compatibles Dolby Atmos sans supplément.