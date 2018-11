Spotify : L'application officielle pour l'Apple Watch est disponible

L’application, qui était en test depuis le début du mois, permet de contrôler la musique directement via la montre, comme c’est déjà le cas avec Apple Music. Mais pour cette première version, Spotify a préféré jouer la carte de la simplicité. Ne vous attendez donc pas à des fonctionnalités plus avancées, comme la gestion de playlist ou une écoute offline. Vous pouvez néanmoins diffuser de la musique sur des appareils compatibles avec Spotify Connect et placer une complication Spotify sur les cadrans de la montre. C’est mieux que rien.

Il faut dire que Spotify a envisagé une application native pour l’Apple Watch assez tardivement, le développement n’ayant commencé qu’en 2017. Mais son développeur principal, Andrew Chang, compte bien proposer l’écoute hors-ligne, implémenter des contrôles par Siri et des complications pour les cadrans de la montre dans de futures mises à jour. Andrew Chang était déjà à l’origine de Spotty, une application non officielle, mais qui proposait bien plus d’options que cette première version de l’application officielle, avant d’être engagé par Spotify.

Quoi qu’il en soit, que l’application soit simple ou avancée, on salue l’initiative de Spotify, alors que d’autres grosses applications (notamment celles de Google, Amazon, Instagram et Twitter) ont récemment déserté la montre connectée d’Apple. La mise à jour est en cours de déploiement sur iOS et devrait être disponible chez tous les utilisateurs dans les jours à venir.