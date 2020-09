Spotify intègre des sondages à ses podcasts pour plus d’interactivité

La plateforme de streaming innove et teste l’ajout de sondages sur ses podcasts produits en interne.

Parmi les podcasts compatibles avec cette nouvelle fonction, on retrouve The Rewatchables, Incredible Feats with Dan Cummins et Crime Countdown. Les auditeurs anglophones (du moins 90% d’entre eux au départ) de ces podcasts verront alors apparaître des sondages sous l’épisode, à la fois sur la version iOS de l’application et la version Android. À terme, l’ensemble des utilisateurs auront accès à ces sondages.

Dans l’exemple illustré ci-dessus, on peut voir que le sondage, attaché au podcast The Rewatchables, concerne le réalisateur David Fincher. La question demande quel est son meilleur film parmi quatre choix : Se7en, Fight Club, Zodiac et The Social Network.

En cliquant sur une réponse, l’utilisateur pourra connaître les résultats, et chaque réponse est évidemment anonyme. Spotify précise que les résultats du sondage ne peuvent être connus qu’en y participant. Un bon moyen pour l’entreprise suédoise de savoir si sa petite expérience fonctionne, signe que les auditeurs sont prêts à intéragir avec leurs podcasts préférés.

Enfin, chaque épisode sera limité à un sondage ne comprenant qu’une seule question. Les sondages seront publiés selon le contenu, certains épisodes n’auront donc pas de sondage attaché.