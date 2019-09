Spotify : gare aux abus liés aux forfaits familiaux !

Plusieurs sites high-tech américains rapportent que Spotify a mis à jour ses conditions d'utilisation et demande désormais de justifier de la même adresse pour profiter de son forfait familial, afin de lutter contre le partage abusif avec d'autres personnes.

Il apparaît que Spotify a récemment modifié ses conditions d'utilisation afin d'obtenir davantage de données sur ses utilisateurs et ainsi vérifier que les titulaires d'un même compte partagé sont bien de la même famille et surtout habitent à la même adresse. Dans les faits, Spotify pourra, de temps en temps, de manière aléatoire, demander la géolocalisation d'un abonné, afin de vérifier qu'il n'enfreint pas les règles. En cas d'infraction constatée, Spotify se réserve le droit de suspendre le forfait familial.

Spotify promet que toutes ces données ne seront en aucun cas partagées ou revendues. Cette mesure serait actuellement en phase de test aux Etats-Unis, avant d'être étendue au monde entier.



En luttant contre ces abus, difficiles à chiffrer, Spotify souhaite également pouvoir gagner quelques abonnés, frustrés de ne plus profiter d'un forfait familial qui ne leur était pas destiné.



Pour rappel, le forfait familial de Spotify est disponible pour 14,99 euros par mois et autorise le partage de comptes entre 6 membres maximum d'une même famille. Spotify compte aujourd'hui plus de 100 millions d'abonnés payants dans le monde.

Extrait des conditions d'utilisation de Spotify :



"A. Pour pouvoir bénéficier de l'Abonnement Premium Famille, le titulaire principal du compte et les titulaires des comptes secondaires doivent appartenir à la même famille et résider à la même adresse.

B. Lors de l'activation d'un compte secondaire Premium Famille, vous serez invité à vérifier votre adresse personnelle.

C. Nous pouvons de temps à autre demander une nouvelle vérification de votre adresse personnelle afin de confirmer que vous remplissez toujours les critères d'éligibilité.

Nous utilisons la recherche d'adresses Google Maps pour vous aider à trouver et à enregistrer votre adresse. L'adresse que vous saisissez lors de l'activation ou de la nouvelle vérification est soumise aux Conditions de service complémentaires de Google Maps et à la Politique de confidentialité de Google.

Spotify se réserve le droit de mettre fin ou de suspendre l'accès au service Spotify Premium Famille et au(x) compte(s) Spotify Premium Famille immédiatement et à tout moment en cas de non-conformité aux critères d'éligibilité et comme stipulé dans les Conditions générales d'utilisation de Spotify."