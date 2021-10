Spotify dévoile les tendances musicales pour Halloween

Le service de streaming se met aux couleurs d’Halloween avec des playlists spéciales, et dévoile les chansons les plus écoutées pour se faire peur.

This is Halloween

Spotify a jeté un coup d'œil à certaines grandes tendances liées à Halloween sur la plateforme, et voici ce qu’il en ressort :

Du côté des musiques cultes, les classiques d'Halloween sont de retour, avec une augmentation significative de leurs écoutes par rapport au mois précédent. Le titre Monster Mash de Bobby Boris Pickett a connu une augmentation de 350%, et This is Halloween, issu de la bande originale de L’étrange Noël de Mr Jack a eu un succès similaire (+280%).

Du côté des nouveaux venus, Spotify a également constaté des entrées fracassantes dans le classement. Parmi les chansons les plus populaires ajoutées aux playlists d'Halloween au niveau mondial, citons Stranger Things de Kyle Dixon & Michael Stein; bad guy de Billie Eilish; Black Magic de Little Mix; Season of the Witch de Lana Del Rey; Sweet but Psycho de Ava Max; et Get Ghost de A$AP Ferg, Mark Ronson and Passion Pit.