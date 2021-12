Spotify dévoile le classement des chansons de fêtes les plus écoutées

Après le classement des chansons les plus écoutées à Halloween, Spotify dévoile les préférences musicales des Belges pendant les fêtes de fin d’année.

L’indétrônable “All I Want For Christmas Is You”

“Alors que l'indéniable reine de Noël, Mariah Carey, a récemment atteint le milliard de streams sur Spotify pour All I Want For Christmas Is You, les utilisateurs belges et du monde continuent de plébisciter ce tube”, annonce Spotify.

Sur la base des données du 1er novembre 2021 au 9 décembre 2021, les chansons de Noël les plus écoutées en Belgique sur Spotify sont les suivantes :

All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey Last Christmas de Wham! Santa Tell Me de Ariana Grande It's Beginning to Look a Lot Like Christmas de Michael Bublé Jingle Bell Rock de Bobby Helms It's the Most Wonderful Time of the Year de Andy Williams La chanson belge Tous les deux (feat. Jul) de Jul, MIYA Rockin' Around the Christmas Tree de Brenda Lee Snowman de Sia Underneath the Tree de Kelly Clarkson

Sur la base des données du 1er novembre 2021 au 9 décembre 2021, pour les nouveaux hits de Noël, c’est-à-dire ceux qui sont sortis au cours des 5 dernières années, les plus écoutés sont les suivants :

Snowman de Sia White Christmas de Amy Grant Santa’s Coming for Us de Sia Hallelujah de Pentatonix Merry Christmas de Ed Sheeran, Elton John

Pour finir en beauté, le top des titres les plus écoutés de tous les temps dans le monde sur Spotify :