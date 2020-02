Spotify commence à proposer l'affichage de paroles de chansons

Android Police a rapporté cette semaine que Spotify avait enfin commencé à proposer l'affichage des paroles synchronisé avec la musique.

Pendant quelque temps, Spotify affichait des extraits de paroles synchronisées avec les morceaux écoutés, mais pas pour l'intégralité des chansons. Des bribes de paroles étaient entrecoupées d'informations sur le morceau ou l'artiste écouté (Behind the Lyrics). Mais il semblerait que Spotify ait décidé de faire évoluer sa plateforme et de proposer l'accès à l'intégralité des paroles de chansons pour certains titres.

Ces paroles sont fournies par Musixmatch, un service qui avait été précédemment utilisé pour afficher des paroles de morceaux sur l'application de Spotify. Il semblerait que certains utilisateurs puissent désormais accéder à cette fonctionnalité sur l'application mobile d'un simple balayage vers le haut sur leur écran, en lieu et place du service "Behind the Lyrics".

On notera que cette fonctionnalité remarquée par Android Police n'est pas encore accessible à tous, mais comme plusieurs utilisateurs de smartphones à travers le monde y ont déjà accès, on peut tabler sur un déploiement mondial d'ici peu.

Ça y est, vous pourrez enfin savoir ce que le chanteur dit et, plus important encore, chanter les bonnes paroles. Voici d'ailleurs une playlist Spotify des chansons les plus mal chantées par les fans : https://open.spotify.com/playlist/5lcRPcSRtuizDi3FbBJOYv?_php=1. On vous entend dire n'importe quoi jusqu'ici!