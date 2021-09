Spotify cause des soucis d’autonomie sur iOS

Plusieurs utilisateurs se sont plaints d’un souci de batterie. L’application de streaming serait trop gourmande, et ferait chauffer les iPhone.

Des problèmes sur iOS 14.8 et iOS 15

Depuis plus d’une semaine, les utilisateurs se plaignent de ce souci sur le forum de l’entreprise. Et si Spotify a bel et bien reconnu le problème, nul ne sait quelle solution est envisagée à court terme.

" Encore une fois, merci pour vos plaintes sur les soucis de batterie sur les versions iOS les plus récentes ", explique Mario, un modérateur du forum Spotify.

" Nous pouvons confirmer que nous avons transmis tous les nouvelles informations et commentaires que vous avez partagés aux équipes concernées. En attendant d'avoir de leurs nouvelles, nous vous recommandons de garder votre Spotify à jour. "

Autrement dit, pour l’instant, il n’y a rien d’autre à faire, si ce n’est mettre à jour l’application, et prendre son mal en patience. Il faut dire que l’arrivée d’iOS 15 a causé pas mal de bugs, et ce même au sein des produits Apple. Spotify pourrait donc être victime de la mise à jour de l’OS d’Apple.

Reste à savoir si la solution viendra d’iOS 15.0.1 ou directement de Spotify.