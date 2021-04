Spotify augmente ses tarifs en Europe

MISE À JOUR : Spotify nous indique par mail que, pour l’instant, la France et la Belgique sont épargnés par cette augmentation des prix. Nous avons mis à jour notre article en attendant d’en savoir plus. https://t.co/a8vUrSFigg

Le service de streaming musical augmente ses prix un peu partout dans le monde. Mais l’Europe est particulièrement concernée.

Jusqu’à 2 euros de plus par mois

Si aux États-Unis, seul le prix de l’abonnement familial augmente, ce n’est pas le cas en Europe. En effet, l’entreprise suédoise annonce que deux formules sont concernées. À savoir l’abonnement étudiant et famille.

L’abonnement étudiant passe de 4,99 euros à 5,99 euros par mois

L’abonnement famille passe de 15,99 à 17,99 euros par mois

Dans d’autres pays, la formule Duo augmente également, passant de 11,99 à 12,99 euros par mois. Mais c’était déjà le cas en Belgique. La formule reste donc au même prix pour l’instant.

Le forfait personnel reste quant à lui à 9,99 euros par mois. Un prix stratégique et psychologique que Spotify ne devrait pas modifier de sitôt.

Une concurrence féroce

Force est de constater que la concurrence sur le marché des plateformes de streaming est de plus en plus féroce. Même si Spotify domine le secteur, Apple, Amazon et Google ne se laissent pas faire et tentent par tous les moyens de rivaliser avec l’entreprise suédoise.

Reste à savoir si cette nouvelle augmentation ne causera pas plus de tort à Spotify, qui continue de perdre de l’argent (125 millions d’euros sur le dernier trimestre) malgré ses 150 millions d’abonnés.

Les nouveaux tarifs seront appliqués dès ce 30 avril 2021.