Spotify augmente ses prix et débarque sur l’Apple Watch

La plateforme de streaming augmente le prix de son abonnement Famille dans sept pays, dont la Belgique.

L’abonnement passe de 14,99 euros à 15,99 euros par mois, et offre toujours un accès à l’entièreté du catalogue pour six utilisateurs. Les prix de l’offre Duo et Solo ne changent pas, et restent pour l’instant à 12,99 euros et 9,99 euros par mois respectivement.

Les autres pays concernés par cette augmentation sont la Suisse, l’Australie, la Bolivie, le Pérou, l’Équateur et la Colombie, mais selon le patron Daniel Ek, d’autres pays devraient se rajouter à cette liste.

"Bien qu'il soit encore tôt, les premiers résultats indiquent que sur les marchés où nous avons testé des prix plus élevés, nos utilisateurs estiment que Spotify offre toujours une valeur exceptionnelle et ils ont montré une volonté de payer plus pour notre service", a déclaré Ek. "Par conséquent, vous nous verrez augmenter encore les prix, en particulier dans les endroits où nous sommes bien positionnés face à la concurrence et où notre valeur est élevée", a-t-il ajouté.

Du côté des bonnes nouvelles, Spotify annonce également que son application est désormais disponible nativement sur l’Apple Watch. La montre connectée sera en mesure de jouer de la musique (à condition de connecter des AirPods), et ce en se passant complètement de l’iPhone.

L’interface, sommaire, permet d’accéder à la bibliothèque, aux listes de lectures ainsi qu’aux morceaux récemment écoutés. Quant à la recherche, elle se fait via Siri.

La version Apple Watch de Spotify est en cours de déploiement et sera proposée à l’ensemble des utilisateurs dans les heures ou jours à venir.