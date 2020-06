Spotify ajoute une piste silenceuse sur ses playlists et podcasts en hommage à George Floyd

Alors que les émeutes continuent dans les rues de nombreuses villes américaines, les plateformes annoncent leur soutien au mouvement Black Lives Matter à travers diverses actions.

C’est notamment le cas de Spotify, qui diffusera une piste silencieuse de 8 minutes et 46 secondes, soit la durée exacte pendant laquelle le policier Derek Chauvin a maintenu son genou sur le cou de George Floyd, entrainant sa mort par asphyxie.

La piste silencieuse sera intégrée à plusieurs playlists et podcasts, dans le cadre d’une action commune menée par l’industrie musicale, baptisée “Blackout Tuesday”.

“Ce 2 juin c’est le Blackout Tuesday, une journée de déconnexion collective du travail destinée à aider les gens à réfléchir et à se rassembler pour soutenir la communauté noire”, explique Spotify sur son blog. “En ce jour - et tous les jours - Spotify soutiendra nos employés, amis, partenaires, artistes et créateurs dans la lutte contre le racisme, l'injustice et les inégalités.”

De son côté, Apple Music a également modifié la page d’accueil d’iTunes. En lieu et place des albums et autres playlists, des carrés noirs sont placardés aux quatre coins de la page, avec un message : “#TheShowMustBePaused #BlackLivesMatter, Nous soutenons les communautés noires du monde entier.” Chaque message renvoie immédiatement vers la radio Beats 1, qui diffuse une programmation spéciale en lien avec l’actualité.