Spider-Man : Miles Morales se met à jour avec un mode 60 fps et ray-tracing

L’excellent titre d’Insomniac propose une jolie mise à jour sur PlayStation 5.

Jusqu’à présent le jeu offrait deux options graphiques, à activer selon les préférences de chacun : un mode “fidelité” et un mode “performance”.

Le premier proposait de la 4K, en 30 images par seconde, avec le ray-tracing activé. Le ray-tracing étant cette technologie tout droit venue de l’univers des jeux sur PC (et du cinéma avant ça), et qui offre un rendu visuel amélioré, grâce à des effets de lumières plus réalistes.

Le mode performance offrait quant à lui du 60 images par seconde, mais sans ray-tracing et autres améliorations visuelles. Autrement dit, dans les vitrines ou les nombreuses flaques d’eau que l’on retrouve partout à New York, le reflet des Miles Morales n’est jamais visible. Par contre, les combats sont bien plus fluides et beaucoup plus beaux.

Désormais, s’ajoute une troisième option, qui offre un peu le meilleur des deux mondes. Le mode, baptisé “Performance RT”, combine du 60 images secondes, en y ajoutant du ray-tracing. Pour y parvenir, Insomniac ajuste la résolution de chaque scène, ainsi que la qualité des reflets et la densité des piétons au cas par cas. Une petite concession que de nombreux joueurs seront prêts à faire, on n’en doute pas.

La mise à jour (numéro 1.007) est d’ores et déjà disponible, et est donc, vous l’aurez compris, chaudement recommandée pour tous ceux qui possèdent une PlayStation 5. Car cela ne concerne évidemment pas la PlayStation 4.