Special Events, Counter-Strike, Age of Empires IV... Quels sont les jeux les plus populaires sur Twitch cette semaine ?

4. Counter-Strike : Global Offensive , quatrième du top, voit ses visionnages grimper fortement. Plus de 15,11 millions d'heures ont été regardées par les streamers cette semaine pour atteindre les 30,13 millions d'heures vues en sept jours. Le taux de visionnage a augmenté de 100,6%.

2. League of Legends prend la deuxième place avec les 35 millions d'heures streamées. Malgré une baisse de 2,54 millions, soit 6,8%, LOL se maintient dans le haut du classement.

1. Just Chatting , en première place cette semaine, cumule 54,69 millions d'heures visionnées. En hausse ces derniers jours, le taux d'heures streamées a augmenté de 3,9% (soit 2,05 millions d'heures).

Cette semaine, Just Chatting reste la catégorie la plus regardée sur Twitch bien que Special Events enregistre des chiffres très convaincants. Counter-Strike : Global Offensive se classe quatrième.

En top des tendances cette semaine, la catégorie Special Events explose les vues tandis que Age of Empires IV, troisième, voit son taux de visionnage progresser.

1. Special Events explose le taux de visionnage : plus 822,2%. La catégorie enregistre 19,83 millions d'heures en plus.

2. Counter-Strike : Global Offensive arrive deuxième des tendances avec les 15,11 millions d'heures visionnées en plus cette semaine.

3. Age of Empires IV est troisième du classement des tendances. Le nombre d'heures visionnées a augmenté de 438,5% et le jeu engrange 5,02 millions d'heures de plus.

4. Crab Game se classe quatrième avec 3,34 millions d'heures visionnées en plus par les streamers.

5. Mario Party Superstars arrive à la cinquième place du classement, avec 3,26 millions d'heures visionnées en plus.