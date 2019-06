SoundCloud Go+ débarque en Belgique

SoundCloud, la plus grande plate-forme audio au monde, propose depuis ce mardi en Belgique son d'abonnement premium, SoundCloud Go+.

SoundCloud est la plus grande plate-forme audio ouverte au monde, alimentée par une communauté connectée de créateurs, d'auditeurs et de conservateurs. Fondé en 2007, SoundCloud offre aux créateurs audio du monde entier des outils, services et ressources pour construire et développer leur carrière. Avec plus de 200 millions de titres de 20 millions de créateurs entendus dans 190 pays, SoundCloud est la première chaîne de musique de choix pour la découverte de nouvelle musique.

SoundCloud Go+ va plus loin, en offrant plus de 200 millions de pistes originales, sets de DJ, remixes et plus. Le service permet d’avoir accès à plus de 20 millions de créateurs dans le monde, et offre également une fonction de synchronisation et d'écoute hors ligne, sans publicité et en haute qualité, pour 9,99 € par mois.

"SoundCloud est le premier endroit où les auditeurs découvrent ce qui les attend dans le domaine de la musique et se connectent directement avec la vibrante communauté de créateurs, conservateurs et autres auditeurs qui alimentent la plate-forme", explique Anthony Gabriele, Senior Vice President, Subscriptions and Marketing, SoundCloud. "Avec le lancement de SoundCloud Go+ et l'introduction de la publicité en Belgique, les fans de musique peuvent porter leur expérience d'écoute à un niveau supérieur tout en soutenant financièrement les plus de 20 millions de créateurs qui construisent et développent leur carrière sur la plate-forme"

SoundCloud Go+ est disponible via les applications SoundCloud existantes sur iOS ou Android, ou bien via le site de la plate-forme. L'abonnement est proposé avec une période d'essai de 30 jours.

SoundCloud précise que le prix de l'abonnement diffère selon la plate-forme. Un abonnement mensuel coûte 9,99 € par mois sur le Web et Android ou 12,99 € par mois sur iOS (Apple prend 30%, qui sont ici payés par l'utilisateur). Les utilisateurs iOS peuvent éviter le supplément sur iOS en visitant le site de la plate-forme.

L'arrivée de SoundCloud Go+ n'est pas sans conséquence pour les utilisateurs gratuits : "L'expérience gratuite que les auditeurs adorent est toujours disponible et maintenant soutenue par la publicité. La publicité audio, native et vidéo sur SoundCloud sera fournie en Belgique par le principal revendeur d'annonces publicitaires, Targetspot. Toutes les solutions publicitaires sont conçues pour s'intégrer parfaitement dans l'expérience SoundCloud et fournir aux marques plusieurs moyens de se connecter avec son public très engagé. L'introduction de la publicité permet aux auditeurs de continuer à profiter gratuitement de SoundCloud, tout en offrant aux créateurs la possibilité d'être payés pour le travail qu'ils partagent. Les abonnés de SoundCloud Go+ peuvent choisir de ne pas recevoir ces publicités et profiter d'une écoute ininterrompue dans le cadre de leur abonnement."