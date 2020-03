Sony va ralentir le téléchargement des jeux sur PlayStation

Afin de soulager le réseau en cette période de confinement Sony annonce que les téléchargements de jeux seront ralentis, mais assure que les parties en réseau resteront “robustes”.

“Nous sommes convaincus qu’il est particulièrement important que nous fassions ce que nous pouvons pour aider à gérer les problèmes de stabilité Internet qui surviennent alors qu’un nombre sans précédent de personnes participe au confinement social et devient de plus en plus dépendant de son accès à Internet”, explique Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainment.

La firme nippone annonce travailler avec plusieurs fournisseurs d’accès en Europe, pour “gérer au mieux les téléchargements et ainsi préserver l'accès à internet pour toute la communauté”. Par conséquent, “les joueurs verront leurs téléchargements de jeux ralentir, voire subir des délais”, confirme Jim Ryan.

Sony n’est pas la seule entreprise à prendre une telle décision. En Europe, des services tels que Netflix, YouTube, Apple TV+, Amazon Prime Video, Instagram et Facebook ont annoncé diminuer la qualité des vidéos afin d’éviter toute congestion.

Même son de cloche du côté d’Akamai, une firme spécialisée dans la mise à dispositions de serveurs de cache pour de nombreuses entreprises. “Dans les régions où la demande crée des goulots d’étranglement pour les clients, nous réduirons les téléchargements de logiciels de jeu aux heures de pointe, complétant les téléchargements à des vitesses rapides normales tard dans la nuit”, explique Tom Leighton sur le blog d’Akamai. “Cette approche contribuera à garantir que chaque internaute et consommateur continue de bénéficier de l’expérience de haute qualité qu’il attend sur tous ses services Internet, et que les joueurs obtiennent toujours le téléchargement qu’ils souhaitent, même si cela peut prendre plus de temps que d’habitude pendant les périodes de pointe.”