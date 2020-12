Sony va adapter plusieurs jeux PlayStation en films et séries

Alors que le film Uncharted est prévu pour le 14 juillet 2021, Sony annonce que d’autres adaptations de ses licences verront le jour, sur grand écran, mais également sous forme de série télé.

Au total, Sony devrait adapter trois films et sept séries, bien que tous les jeux concernés par ces adaptations ne sont pas encore connus. Comme l’explique Tony Vinciquerra, PDG de Sony Pictures : “Nous n'avons pas encore de plan spécifique. Mais nous avons un programme au sein de la société appelé One Sony. Vous verrez beaucoup plus d'intégration des sociétés Sony ensemble.”

D’ici là, les fans de la saga Uncharted pourront retrouver Tom Holland sur grand écran dès le mois de juillet 2021. Ensuite, ça sera au tour de The Last of Us d’être adapté, mais en série cette fois, pour le compte de HBO.

Parmi les licences populaires de Sony, qui pourraient faire l’objet d’une adaptation, il y a évidemment God of War, Killzone, Horizon Zero Dawn ou encore Ratchet & Clank. Ce dernier a par ailleurs déjà connu une adaptation cinéma en 2016, mais passée relativement inaperçue.