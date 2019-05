Sony va adapter des jeux PlayStation au cinéma et à la télévision

Sony Interactive annonce la création de PlayStation Productions, un nouveau studio qui se concentrera sur l'adaptation de licences PlayStation.

C'est le Hollywood Reporter qui a dévoilé l'information ce matin. Le studio sera dirigé par Asad Quizilbash, jusqu'ici vice-président du marketing chez Sony Interactive Entertainment. Comme l'explique Shawn Layden, PDG de SIE, « Nous avons 25 ans d'expérience dans le développement de jeux et nous avons créé 25 années de jeux, franchises et histoires formidables. Nous pensons que le moment est venu d'examiner d'autres opportunités médiatiques en streaming, au cinéma ou à la télévision pour donner une nouvelle vie à nos univers. »

PlayStation détient plus d'une centaine de licences originales, de quoi laisser le choix aux scénaristes et réalisateurs qui voudront s'emparer d'un jeu. Sony ne s'en cache pas, la démarche du studio se rapproche de celle de Marvel, où la longue liste de super héros a permis de réaliser une vingtaine de films grand public basés sur des personnages et univers déjà établis, voire connus de tous. « Nous avons examiné ce que Marvel a mis en place pour transformer le monde des comics en quelque chose d'énorme sur grand écran », explique Layden. « Ce serait un prétentieux de dire que nous suivons leurs traces, mais nous nous en inspirons certainement. »

Avec des licences comme Crash Bandicoot, Spyro the Dragon, Metal Gear Solid, Uncharted, God of War, The Last of Us ou Ratchet & Clank, PlayStation Productions devra faire mieux que les tentatives ratées d'Ubisoft et Activision Blizzard, à savoir les récentes Assassin's Creed et WarCraft.