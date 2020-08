Sony souhaite proposer plus de jeux PlayStation sur PC

Lors de son rapport annuel d’entreprise, Sony Corporation a annoncé que SIE, soit la branche en charge de la PlayStation, envisage plus de portages d’exclusivités PlayStation, sur PC.

L’expérience Horizon Zero Dawn, sorti sur PC cet été, a dû séduire les dirigeants de l’entreprise japonaise, qui y voient un bon moyen d’attirer les joueurs vers la console et son catalogue d’exclusivités (et notamment Horizon Forbidden West, la suite attendue sur PlayStation 5).

“Nous allons explorer la possibilité de sortir nos jeux “first party” sur PC afin de garantir une croissance continue de nos profits”, explique l’entreprise. Ce qui indique qu’il faut s’attendre à de nouveaux portages (Ratchet & Clank ? Marvel’s Spider-Man ? The Last of Us 2 ? Ghost of Tsushima ?), sur Steam ou l’Epic Games Store.

Autre annonce faite dans le cadre de ce rapport annuel : le développement de “PlayStation Studios”, un studio lancé en 1994, et qui accompagne les exclusivités sur la console. “Sony continue d’investir ou d’acquérir des entreprises dotées d’une créativité abondante et de technologies de pointe pour rejoindre les Worldwide Studios, une association de studios de production de titres propriétaires”, peut-on lire dans le rapport. En d’autres termes, Sony continue, un peu comme Microsoft, de mettre la main sur des studios jusqu’ici indépendants, afin de faire gonfler le catalogue d’exclusivités.

Dernier gros exemple en date : le rachat du studio Insomniac Games, qui proposera deux jeux sur PlayStation 5 : Ratchet & Clank : Rift Apart et Marvel’s Spider-Man : Miles Morales.