Sony révèle la liste des jeux les plus vendus de 2019 sur le PlayStation Store

Les classements en tout genre sont légion en décembre, mais le mois de janvier propose également son lot de retardataires. Comme Sony, qui liste les jeux les plus vendus en 2019, en Europe et aux États-Unis.

La console de Sony est entrée dans la dernière période de sa vie active et ça se sent. Hormis quelques nouveautés (Call of Duty : Modern Warfare, Star Wars Jedi : Fallen Order), les deux classements publiés par Sony font la part belle à de bons jeux, certes, mais pour la plupart sortis avant 2019.

Le meilleur exemple reste Grand Theft Auto V, qui continue de cartonner de part et d'autre de l'atlantique, six ans après sa sortie sur PlayStation 3. Même cas de figure pour Minecraft, qui se place dans le trio de tête en Europe et carrément deuxième aux États-Unis. Pas mal pour un jeu qui a vu le jour en 2011.

On notera malgré tout un grand absent dans le classement américain : Red Dead Redemption II, l'autre gros titre de Rockstar Games (avec GTA V, donc). Le jeu se place sixième en Europe, mais n'entre pas dans le top 20 américain.

Le classement des jeux PS4 les plus vendus en 2019 en Europe :

Grand Theft Auto V FIFA 20 Minecraft Call of Duty : Modern Warfare Rainbow Six Siege Red Dead Redemption 2 The Forest Rocket League UFC 3 Crash Team Racing Nitro-Fueled FIFA 19 Need for Speed Payback Star Wars Battlefront 2 Battlefield V Les Sims 4 Gang Beasts Resident Evil 2 Star Wars Jedi : Fallen Order Assassin's Creed Odyssey Tekken 7

Le classement des jeux PS4 les plus vendus en 2019 aux États-Unis :

Call of Duty : Modern Warfare Minecraft NBA 2K19 Grand Theft Auto V NBA 2K20 Rainbow Six Siege Madden NFL 20 Star Wars Battlefront 2 The Division 2 Days Gone Star Wars Jedi : Fallen Order Borderlands 3 MLB The Show 19 World War Z God of War Mortal Kombat 11 Rocket League The Witcher 3 : Wild Hunt - Complete Edition The Forest Marvel's Spider-Man

Sony a également dévoilé les jeux PS VR les plus vendus en Europe et aux États-Unis.

En Europe :

Beat Saber Blood & Truth Job Simulator SUPERHOT VR CREED: RISE TO GLORY ASTRO BOT RESCUE MISSION VR Until Dawn: Rush of Blood ARIZONA SUNSHINE FARPOINT RICK AND MORTY: VIRTUAL RICK-ALITY

Aux États-Unis :

Beat Saber Superhot VR The Elder Scrolls V: Skyrim VR Five Nights at Freddy’s VR: Help Wanted Job Simulator Creed: Rise to Glory Borderlands 2 VR Firewall Zero Hour Blood & Truth PlayStation VR Worlds

Les deux blogs de PlayStation ont également partagé la liste des jeux gratuits les plus téléchargés, ainsi que les DLC les plus populaires. Ici pour l'Europe, et ici pour les États-Unis.