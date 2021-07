Sony publie une publicité avec la PlayStation 5 à l’envers

Quelques heures après le State of Play diffusé ce jeudi soir, Sony a diffusé une nouvelle publicité plutôt embarrassante.

Ce n’est pas la première fois

Dans cette publicité, rapidement supprimée, on aperçoit un homme jouer à GOd of War sur sa PlayStation 5. Mais un détail saute immédiatement aux yeux de tous les joueurs : la console, ici dans sa version classique (c’est-à-dire avec lecteur Blu-Ray), est à l’envers.

Lire aussi : PS Plus : voici les jeux offerts sur PlayStation 4 et PlayStation 5 en juillet 2021

Quand elle est positionnée à l’horizontale, la console doit en effet être placée dans l’autre sens, c’est-à-dire avec le lecteur vers le bas, et non vers le haut. Évidemment, Internet n’oublie jamais rien et une capture d’écran de la publicité est toujours visible sur Imgur, grâce à un utilisateur de Reddit.