Sony promet une PlayStation 5 qui consommera moins que la PlayStation 4

Sony a rejoint l'alliance Playing for the Planet, et parle (un peu) de sa future console.

En rejoignant le programme des Nations Unies pour l'environnement, le constructeur souhaite diminuer la consommation énergétique de sa console. Selon Jim Ryan, le président de Sony Interactive Entertainment, la future PlayStation 5 consommera moins de 0,5 W au repos, soit ce que consomme actuellement la PS4.

Si un million d'utilisateurs activent cette fonctionnalité, cela permettrait d'économiser l'équivalent de la consommation moyenne en électricité de 1 000 foyers américains.

Le mode veille n'est pas la seule solution envisagée par Sony. Jim Ryan promet également d'évaluer l'empreinte carbone de son entreprise et de la réduire grâce à des choix plus respectueux de l'environnement (notamment sur l'emballage de ses consoles, ou des choix de design). Sony espère ainsi éviter 29 millions de tonnes d'émissions de CO2 d'ici 2030.

"La communauté des joueurs est très diversifiée et se développe rapidement. Les dirigeants de l’industrie du jeu ont une occasion indéniable de prendre position et de soutenir l’équipe des Nations Unies pour l’environnement en leur communiquant l’importance de la préservation des ressources naturelles pour les générations à venir. Chez PlayStation, nous pensons que les jeux ont le pouvoir de déclencher ce changement social en éduquant les gens, en suscitant des émotions et en redonnant l'espoir. Nous ne pourrions être plus fiers de faire partie de l’Alliance Playing for the Planet et des engagements annoncés. Nous sommes impatients de voir ce que l’industrie peut réaliser."

La lettre de Jim Ryan est à retrouver en intégralité sur le blog de PlayStation.