Sony ne présentera pas de jeux PlayStation 4 au salon E3 en 2019

Pour la première fois depuis la création du salon dédié aux jeux vidéo il y a 24 ans, Sony ne sera pas de la partie. L’entreprise a décidé qu’elle ne participera pas à l’édition 2019, ce qui alimente les rumeurs d’une future PlayStation 5.

L’entreprise a confirmé l’information au site Game informer. "Alors que l'industrie évolue, Sony Interactive Entertainment est en recherche permanente de nouvelles idées pour mobiliser sa communauté. Les fans de la PlayStation représentent énormément pour nous, et nous voulons innover en permanence, penser différemment et expérimenter de nouvelles façons d'enchanter les joueurs. Par conséquent, nous avons décidé de ne pas participer à l'E3 2019. Nous explorons de nouvelles manières de mobiliser notre communauté en 2019, et sommes impatients de vous dévoiler nos plans."

L'histoire de la PlayStation est pourtant étroitement liée à l’E3 : c’est là que Sony avait annoncé la toute première PlayStation, en 1995, lors de la première édition du salon. Pour rappel, Sony avait également annulé sa PlayStation Expérience en octobre dernier, déclarant ne pas avoir suffisamment de gros jeux à montrer au public. Pour certains, ce refus d’aller à l’E3 alimente les rumeurs d’une PlayStation 5 annoncée en 2020, dont le développement a été confirmé par le PDG Kenichiro Yoshida. On sait la PlayStation 4 en fin de vie, même si de gros jeux comme Death Stranding et The Last of Us 2 doivent encore arriver. Mais une présentation de la PS5 en 2020 (voire 2019, mais hors E3) permettrait à Sony de voler la vedette à Microsoft et Nintendo qui, eux, ont bien confirmé leur présence au salon.