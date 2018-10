Sony n’organisera pas sa traditionnelle PlayStation Experience en 2018 mais diffusera les PlayStation Awards en direct sur internet

Pour la première fois en quatre ans, Sony annule sa PlayStation Experience, une conférence qui mettait un coup de projecteur sur les futures grosses sorties prévues sur la console de salon du groupe nippon.

L’information, relayée par Business Insider, a été confirmée par Shawn Layden, président de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studio. La raison est simple : Sony n’a plus de gros jeux à annoncer pour la fin de l’année 2018. “Nous n’avons pas assez de jeux pour justifier de réunir tout le monde dans un même endroit en Amérique. Nous ne souhaitons pas susciter de fortes attentes pour au final ne pas y répondre. C’était une décision difficile, mais nous avons décidé de ne pas avoir de PlayStation Experience cette année. Maintenant que nous avons sorti Spider-Man, nous allons nous concentrer sur des jeux comme Dreams et Days Gone, attendus pour 2019.”

Il est vrai que 2018 a été une grande année pour Sony, avec notamment deux exclusivités très remarquées, God of War et le récent Spider-Man d’Insomniac. Pour autant, la PlayStation Expérience aurait pu être l’occasion d’en savoir plus sur The Last of Us 2, dont on ne connaît toujours pas la date de sortie. Sony fera peut-être une annonce lors du Paris Games Week, qui se tiendra fin octobre, mais on en doute très fort. Il faudra probablement prendre son mal en patience et attendre le prochain E3, qui aura lieu à Los Angeles en juin 2019, pour découvrir de nouveaux détails sur cette suite très attendue (et sur une nouvelle console, qui sait ?).