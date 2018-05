Dans un message envoyé aux développeurs (sur lequel le site américain Kotaku a pu mettre la main), Sony explique que ses branches européennes et américaines "prévoient d'arrêter la production de cartouches Vita d'ici la fin de l'année fiscale", autrement dit le 31 mars 2019. Les éditeurs et développeurs pourront commander des cartouches jusqu'au 15 février 2019, mais après cette date, il faudra obligatoirement passer par le Playsation Store pour commercialiser de nouveaux jeux.

Six ans après le début de sa commercialisation, la deuxième console portable de Sony voit la fin de la production de ses cartouches de jeu.

Sony met fin à la production physique de jeux PS Vita - © Tous droits réservés

Lancée en 2012, la console n'a pas connu le succès espéré par Sony (sauf au Japon), se faisant constamment écraser par la 3DS. Au fil des années, les titres prestigieux se sont fait rares, au profit de petits jeux indépendants certes réussis, mais qui font désormais la joie des propriétaires de la Nintendo Switch.

À noter que mars 2019 sera un mois maudit pour la PS Vita, puisqu'en plus de la dématérialisation forcée des jeux, Sony supprimera les jeux gratuits pour la PS3 et la Vita de son offre PlayStation Plus.