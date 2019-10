Sony l'a confirmé, la PlayStation 5 arrivera fin 2020

La prochaine console de Sony a enfin été officialisée. Son petit nom ? La PlayStation 5. Tout simplement.

Celle qui aura la lourde tâche de succéder à la PlayStation 4 et son excellent catalogue de jeux et d'exclusivités est annoncée pour la période des fêtes de fin d'années en 2020.

Sur le blog officiel de la console, Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainment, a notamment annoncé que la manette DualShock connaîtra quelques modifications. À commencer par les gâchettes L2 et R2, qui pourront être programmées avec différents degrés de résistance. Et le retour haptique, dont les vibrations seront plus précises.

La nouvelle manette de la PlayStation 5 présente deux innovations importantes. La première consiste à réinventer la fonction de vibration traditionnelle, en adoptant la technologie haptique. En adoptant cette technologie, vous pourrez ressentir une plus grande variété de réactions qu'auparavant. Par exemple, le fait de sentir une voiture heurter un mur durant une course peut être très différent de celui de faire face à un adversaire dans le football. Vous pouvez même courir dans l'herbe et ressentir les sensations de marcher dans la boue. La deuxième innovation concerne l'évolution des boutons L2 et R2 appelés "déclencheurs adaptatifs". Les développeurs seront en mesure de programmer la résistance de ces gâchettes en fonction des actions du joueur. Vous pourrez par exemple ressentir la sensation de serrer fortement un arc et d'accélérer avec un véhicule tout-terrain sur un terrain rocheux peut être reproduite plus fidèlement.

La manette, qui n'a pas encore de nom (mais pourquoi pas DualShock 5, histoire de rester logique), possédera également une batterie de plus grande capacité, un meilleur haut-parleur et un port USB-C pour la recharge.

Quant à la console, on sait qu'elle supportera la technologie Ray-Tracing au niveau hardware, que les Blu-Ray utilisés seront des disques de 100 Go, que la PS5 sera également un lecteur Blu-Ray 4K et que le disque dur sera remplacé par un SSD, bien plus rapide.

Enfin, on rappelle que tous les jeux PlayStation 4 seront compatibles avec la PlayStation 5. Une bonne nouvelle, sachant que la PS4 attend encore de grands jeux comme The Last of Us Part II ou Ghost of Tsushima.