Sony en dit plus sur son casque PlayStation VR2

Lors du salon CES, qui a lieu en ce moment à Las Vegas, Sony a dévoilé les caractéristiques techniques du PlayStation VR2, et des manettes, baptisées VR2 Sense.

Des infos, mais pas de photos

Contrairement aux manettes, dont on a pu avoir un aperçu en mars 2021, on ne sait toujours pas à quoi ressemblera le prochain casque de réalité virtuelle de la PlayStation 5. Qu’à cela ne tienne, cela n’empêche pas Sony de partager quelques informations techniques, et assez alléchantes.

Comme l’explique le constructeur, le PS VR2 (c’est son nom officiel) proposera une qualité 4K et HDR, offrant un champ de vision à 110 degrés (avec le fameux rendu fovéal, qui garantit une expérience visuelle haute fidélité). “Grâce à son écran OLED, les joueurs pourront profiter d’une résolution d’affichage de 2000 x 2040 par œil et d’un taux de rafraîchissement de 90/120 Hz”, explique Sony sur le blog de PlayStation.

L’entreprise promet également de “nouvelles fonctionnalités sensorielles” : “la technologie PS VR2 Sense combine le suivi des yeux, le retour du casque et l’Audio 3D aux fonctionnalités de la manette PS VR2 Sense pour offrir un degré d’immersion jamais atteint”, explique Sony. “Par exemple, les joueurs pourront sentir le pouls d’un personnage s’accélérer pendant les moments de forte tension, une sensation de frôlement lorsque des objets passent tout près de la tête de leur personnage, ou encore la poussée d’un véhicule prenant de la vitesse.”

Enfin, et c’est sans doute le plus important, le PS VR2 disposera d’un système de suivi des yeux. “Ainsi, un simple regard dans une direction donnée peut se traduire par une commande supplémentaire pour le personnage dans le jeu”, annonce le blog PlayStation. De quoi faciliter les mouvements et limiter les mauvaises sensations, un point souvent négligé par les concepteurs de jeux en VR.

Un premier jeu annoncé

Et le premier gros titre qui accompagnera la sortie de ce nouveau casque ne sera rien de moins qu’une déclinaison de la franchise Horizon. Après Horizon Forbidden West, attendu pour le 18 février 2022, Guerrilla et Firesprite Games proposeront Horizon Call of the Mountain, une aventure inédite spécialement conçue pour le casque.