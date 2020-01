Sony dévoile le logo de la PlayStation 5

Sony a quand même glissé quelques maigres informations sur la PS5, à travers une image reprenant quelques fonctionnalités qui seront présentes sur la console prévue pour la fin de l'année. Comme le son 3D, le retour haptique sur les gâchettes de la manette DualShock, la présence d'un disque dur SSD ultra rapide et de la technologie de Ray Tracing, sans oublier un lecteur Blu-Ray Ultra HD .

Sony a profité de sa présence au salon CES de Las Vegas pour parler (un tout petit peu) de la future PlayStation 5. À défaut de communiquer des informations importantes, comme les spécificités techniques, Sony s'est contenté de présenter le logo de la console. Et sans surprise, il ressemble au logo de l'actuelle PlayStation 4.

38,8 millions de joueurs sont abonnés au PlayStation Plus

38,8 millions de joueurs sont abonnés au PlayStation Plus

38,8 millions de joueurs sont abonnés au PlayStation Plus

38,8 millions de joueurs sont abonnés au PlayStation Plus

"Avec cette fondation", explique Jim Ryan, le PDG de Sony Interactive Entertainment, "la PlayStation 5 incitera les développeurs à créer des mondes expansifs avec de nouvelles expériences de jeu plus immersives que jamais dans leur apparence, leur son et leur sensation."

Pour Jim Ryan, la promesse de Sony "aux 100 millions de membres de la communauté PlayStation est d'offrir le plus gros et le meilleur contenu. Et de délivrer des expériences uniques aux joueurs avec une vitesse sans précédent."

Quant à la suite concernant la PlayStation 5, le patron reste flou : "Il y aura bien d'autres choses à partager au sujet de la PlayStation 5 dans les mois à venir et nous avons hâte de dévoiler plus de détails, notamment le contenu qui mettra en valeur la plateforme et le futur du jeu vidéo."

Affaire à suivre, donc.