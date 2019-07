Sony développe un climatiseur de poche à glisser dans son t-shirt

Gizmodo a repéré une vidéo publiée par le site de financement participatif de Sony, First Flight. Elle montre un système portatif de climatisation/chauffage qui tient dans la poche.

Cette semaine, Sony a lancé une campagne de financement pour Reon Pocket. Cet appareil peut servir de climatiseur ou de chauffage individuel. Il s'appuie sur une technologie de refroidissement thermoélectrique et sur une technologie Bluetooth. Comme l'explique Gizmodo, "Il suffit de glisser l'appareil dans un vêtement doté d'une poche à la base du cou, de le connecter à une application pour profiter instantanément de la clim ou du chauffage individuel".

En termes de spécifications, le Reon Pocket est compatible avec les systèmes d'exploitation iOS et Android. L'autonomie de l'appareil est de 24 heures et la batterie se recharge en 2 heures via un câble USB. Deux versions seront disponibles (Standard et Lite). La plus légère pèsera seulement trois grammes).

La campagne de financement lancée dimanche a déjà atteint 52% de son objectif global. Si Sony atteint son but, Reon Pocket sera d'abord commercialisé au Japon en mars 2020 à un prix estimé entre 117$ et 175$, selon le modèle.