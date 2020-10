Sony confirme le retrait des jeux PS3, PSP et PS Vita du Playstation Store

Les changements apportés à la boutique, qui seront étalés du 21 au 26 octobre, ne permettront plus d’acheter des jeux et extensions PlayStation 3, PSP, PlayStation Vita, mais également des applications, des thèmes et des avatars.

La boutique de Sony va connaitre une nouvelle version à partir de ce 21 octobre. Parmi les changements annoncés, on note la disparition du catalogue des jeux PlayStation 2, PSP et PS Vita .

Comme l’explique Sony, “le contenu indiqué ne sera plus disponible à l'achat sur le PS Store via un ordinateur ou un appareil mobile. Cependant, vous pourrez toujours acheter du contenu PS3, PSP ou PS Vita en accédant au PS Store directement depuis votre PS3, votre PSP ou votre PS Vita. Les applications, les thèmes et les avatars PlayStation 4 peuvent également être téléchargés via le PS Store de votre console PlayStation 4.”

Evidemment, tout le contenu précédemment acheté restera disponible : “Vous pourrez toujours accéder à tout votre contenu PS3, PSP ou PS Vita acheté précédemment. Vos applications, vos thèmes et vos avatars PlayStation 4 seront toujours disponibles sur votre console PlayStation 4”, précise le constructeur.