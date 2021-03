Sony confirme la fermeture du PlayStation Store sur PS3, PS Vita et PSP

Comme on vous l’annonçait la semaine dernière, Sony envisageait de fermer le PlayStation Store sur ses trois plus anciennes consoles. Une rumeur depuis confirmée par le constructeur.

Clap de fin pour la boutique

La fermeture du PlayStation Store se fera en plusieurs étapes. La boutique fermera ses portes sur les consoles PlayStation 3 le 2 juillet 2021 et sur PlayStation Vita le 27 août 2021. La fonctionnalité d'achat sur PSP disparaîtra également le 2 juillet 2021.

Ce qui signifie qu’il ne sera plus possible d’acheter de contenu numérique pour PS3, PS Vita et PSP, jeux et contenus vidéo compris. Ni d’acheter des contenus in-game. Et il ne sera également plus possible d’utiliser les fonds du porte-monnaie PSN (comme des cartes cadeaux) sur PS3, PS Vita et PSP une fois que le PlayStation Store et la fonctionnalité d'achat pour ces périphériques auront disparu.

Comme l’explique Sony, ces fonds du porte-monnaie PSN “resteront disponibles dans votre compte pour le PSN, mais vous pourrez uniquement les utiliser pour acheter des produits PS4 et PS5 sur le PlayStation Store depuis un navigateur Web, l'application PlayStation App ou une console PS4 ou PS5.”

Les jeux achetés restent disponibles

Évidemment, la fermeture du Store ne signifie pas que votre bibliothèque numérique disparaîtra. Vous pourrez toujours retélécharger vos jeux achetés précédemment et y jouer; accéder au contenu vidéo/multimédia acheté précédemment; utiliser des codes d'activation du service pour des jeux et l'abonnement à PlayStation Plus; et retélécharger les jeux obtenus dans le cadre de l’abonnement PlayStation®Plus et y jouer (à condition que vous soyez toujours abonné).

À noter que pour les jeux cross-buy, jouable à la fois sur PlayStation 3 et PS Vita, il est vivement conseillé de télécharger gratuitement les deux versions avant la fermeture du Store, ce qui vous permettra de retrouver le jeu plus tard et ce peu importe la console.