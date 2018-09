Sony autorise enfin le cross-play pour Fortnite sur PlayStation 4

Les joueurs de Fortnite sur PlayStation 4 pourront enfin affronter des joueurs de Xbox One, PC, Mac, iOS, Android et Nintendo Switch.

C’est John Kodera, président de Sony Interactive Entertainment, qui a annoncé la bonne nouvelle sur le blog officiel de PlayStation, à quelques jours du lancement de la saison 6. Une bêta ouverte à tous permettra de tester le cross-play. À terme, Sony n’exclut pas d’ouvrir le cross-play à d’autres jeux.

"Après une évaluation approfondie, Sony Interactive Entertainment a trouvé un moyen d’implémenter la prise en charge de fonctions multiplateformes pour certains contenus tiers. Nous sommes conscients que les joueurs de PS4 ont attendu fiévreusement une mise à jour, et nous sommes reconnaissants à la communauté pour sa patience continue tandis que nous cherchions une solution.

La première étape sera une version bêta ouverte commençant dès aujourd’hui pour Fortnite qui permettra le jeu, la progression et le commerce multiplateformes à travers les systèmes d’exploitation de PlayStation 4, Android, iOS, Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows et Mac. Nous voyons cette version bêta comme une occasion de conduire des tests rigoureux qui assureront la meilleure expérience de jeu multiplateforme sur PlayStation, tout en prenant en compte l’expérience utilisateur à la fois dans des perspectives techniques et sociales.

Depuis 24 ans, nous faisons tout notre possible pour livrer la meilleure expérience de jeu à nos fans en leur fournissant une perspective unique propre à PlayStation. Aujourd’hui, les communautés autour de certains jeux ont évolué à tel point que les expériences multiplateformes ajoutent une valeur significative au jeu pour les joueurs. En reconnaissance de ceci, nous avons effectué une analyse complète des mécaniques d’affaires nécessaires pour nous assurer que l’expérience PlayStation de nos utilisateurs reste intacte aujourd’hui, et à l’avenir, tandis que nous cherchons à ouvrir la plateforme.

Cela représente un changement majeur pour SIE, et nous sommes actuellement dans un processus de planification à travers l’organisation pour mettre en œuvre ce changement. Nous informerons la communauté dès que nous aurons plus de détails à partager, y compris en ce qui concerne la durée de la version bêta, et ce que cela signifie à l’avenir pour d’autres titres."