Sony augmentera le prix de l'abonnement PlayStation Plus dès le mois d'août

Deux ans après la dernière augmentation, Sony annonce que l'abonnement PlayStation Plus, nécessaire pour jouer en ligne sur la PlayStation 4, va connaître une nouvelle hausse des prix.

Une augmentation moins importante qu'en 2017

Le 31 août 2017, Sony avait déjà augmenté les prix de son abonnement en ligne.

L'abonnement mensuel était passé de 6,99 euros à 7,99 euros

L'abonnement trimestriel était passé de 19,99 à 24,99 euros

L'abonnement annuel était passé de 49,99 euros à 59,99 euros

Cette nouvelle hausse des prix, deux ans après la précédente, serait dûe aux "conditions du marché" selon Sony. Mais tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne.

La Belgique également concernée

L'augmentation des prix du PlayStation Plus est effectivement différente selon les pays. Ainsi, la Belgique, à l'instar de la France ou de l'Allemagne, semble n'être concernée que par l'abonnement mensuel. Comme l'indique Sony dans un mail envoyé aux abonnés, l'abonnement mensuel passera de 7,99 euros à 8,99 euros dès le 1er août prochain. Les abonnements 3 mois et 12 mois resteront au prix de 24,99 euros et 59,99 euros, respectivement.

Ailleurs, comme en Suisse, les prix augmentent sur l'ensemble des abonnements. De 7,90 à 9,90 CHF pour l'abonnement mensuel; de 24,90 à 27,90 CHF pour l'abonnement trimestriel et de 59,90 à 69,90 CHF pour l'abonnement mensuel. Soit 8,84 euros/mois; 24,9 euros/3 mois et 62,4 euros/an, afin d'aligner les prix suisses sur le reste de la tarification européens.

Borderlands offert ce mois-ci

Pour rappel, l'abonnement PlayStation Plus permet de jouer en ligne, mais également de recevoir deux jeux PS4 gratuitement tous les mois. En juin, les jeux offerts sont Borderlands : The Handsome Collection et Sonic Mania. Deux jeux qui resteront jouables tant que votre abonnement est valide. Enfin, Sony offre également 100 Go de stockage sur le cloud, afin d'y uploader vos sauvegardes.