Sony annonce la fin de la production de la PS Vita

Depuis son lancement, la PS Vita a été dépassée par des smartphones et des tablettes toujours plus puissants, par le succès phénoménal de la 3DS de Nintendo (pourtant fortement limité techniquement en comparaison) et depuis plus d’un an par la Nintendo Switch, qui a réussi le pari d’allier console portable et console de salon.

Sony avait arrêté la production de jeux sur la plateforme depuis 2015. Et en mars 2019, plus aucun jeu PS Vita ne sera proposé dans l’abonnement PlayStation Plus. Depuis 2011, la console ne s’est écoulée qu’à 15 millions d’exemplaires dans le monde.