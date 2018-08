Sony améliore enfin la recherche sur le PlayStation Store - © Tous droits réservés Sony améliore enfin la recherche sur le PlayStation Store - © Tous droits réservés Sony améliore enfin la recherche sur le PlayStation Store - © Tous droits réservés

Mais plus intéressant encore que ce clavier virtuel, ce sont les résultats de cette recherche, qui seront plus pertinents et apparaîtront plus rapidement qu’avant. Pour rappel, la recherche sur le PlayStation Store fonctionnait par lettres. Pour trouver un jeu comme Grand Theft Auto V, il fallait faire défiler une liste de lettres et cliquer sur G. Puis recommencer avec les autres lettres qui composent le nom du jeu, jusqu’à arriver au résultat sur la droite de l’écran.

Sony n’a pas commenté sur cette petite amélioration et n’a pas encore communiqué de date de sortie pour le firmware 6.0.